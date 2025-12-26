Підвищення пенсій 2026: кого стосуватиметься перерахунок виплати

У 2026 році пенсійні виплати в Україні зростуть завдяки індексації, яку здійснюють щороку. Для цього в держбюджеті передбачили фінансування, тож більшість пенсіонерів отримають підвищену виплату.

Кому з пенсіонерів проіндексують пенсії?

Індексація пенсій в Україні запланована з 1 березня 2026 року. Коефіцієнт зростання виплати визначать у лютому, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

В Україні 10,2 мільйона громадян отримують пенсії. Аби компенсувати здорожчання товарів та послуг через інфляцію, держава щороку виконує індексацію.

Зауважте! Індексацію здійснюють на основі наявних у системі даних про пенсіонерів, тож додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Індексація пенсій запланована для всіх категорій пенсіонерів, окрім тих, хто:

вийшов на відпочинок упродовж останніх трьох років;

отримує спецпенсії (їх індексують за окремими законами).

При індексації враховують розмір пенсійної виплати без будь-яких надбавок, як-от за стаж, вік тощо.

Які дані враховують для індексації пенсій?

За даними ПФУ, у межах індексації пенсій щороку перераховують раніше призначені виплати.

Для цього використовують інформацію про:

зростання середньої зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески;

показник інфляції за попередній рік.

Коефіцієнт підвищення пенсії визначає Уряд. У 2025 році він становив 1,115, що в середньому дало приріст виплат на 9,5%.

Тоді мінімальне підвищення пенсії становило 100 гривень, а максимальне – 1 500 гривень.

Зауважимо! Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що до держбюджету на 2026 рік на пенсійне забезпечення заклали 1,27 трильйона гривень. У 2026 році з держбюджету Пенсійному фонду спрямують 251,3 мільярда гривень. Гроші використають зокрема на індексацію.

Які зміни чекають на пенсіонерів у 2026 році?

З 1 січня 2026 року в Україні відбудеться зростання мінімальної пенсії. Для працюючих пенсіонерів вона збільшиться на 234 гривні до 2 595 гривень, а для непрацюючих – на 300 гривень до 3 328 гривень.

Вимоги щодо мінімального страхового стажу для виходу на пенсію у 2026 році зміняться. Право на призначення пенсії за віком матимуть українці:

після досягнення 60 років, які мають щонайменше 33 років стажу ;

після досягнення 63 років – не менш як 23 роки стажу ;

після досягнення 65 років – не менше ніж 15 років стажу.

Важливо! Якщо у віці 65 років громадянин має менш як 15 років страхового стажу, він може розраховувати виключно на державну соціальну допомогу.