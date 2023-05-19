Залишаться без доплат: кому з пенсіонерів не піднімуть виплати
19 травня 2023, 11:08Читать новость на русском
У березні влада провела масштабну індексацію пенсій для близько 10 мільйонів українців. Проте 4 категорії пенсіонерів не отримають більших виплат.
Кому не збільшили пенсію
Після березневої індексації пенсій, виплати в середньому зросли на 19,7% – приблизно 600 гривень. Проте не усім платитимуть більше грошей.
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Кому не проіндексували пенсію:
- пенсіонерам, які продовжують працювати, мають маленький стаж і їх розрахункові виплати менші 2 100 гривень;
- колишнім працівникам прокуратури;
- людям, які отримують пенсію понад 20 930 гривень;
- тим, хто на довічному утриманні держави (судді та інші).
Хто отримує вищі пенсії
- За даними ПФУ розрив між середніми пенсійними виплатами у чоловіків та жінок складає 45% – 5 701 гривні проти 3 926 гривень. Тобто пенсія жінок навіть не дотягують до середнього рівня.
- Середня пенсія по Україні відрізняється у різних областях. Найменші виплати отримують люди у Тернополі – 3 997 гривень, а найбільше у Києві – 7 129 гривень.
- Також одні з найбільших пенсій у Донецькій (6 560 гривень), Луганській (6 049 гривень) та Дніпропетровській (5 804 гривень) областях.