Залишаться без доплат: кому з пенсіонерів не піднімуть виплати

19 травня 2023, 11:08
Читать новость на русском

У березні влада провела масштабну індексацію пенсій для близько 10 мільйонів українців. Проте 4 категорії пенсіонерів не отримають більших виплат.

Кому не збільшили пенсію

Після березневої індексації пенсій, виплати в середньому зросли на 19,7% – приблизно 600 гривень. Проте не усім платитимуть більше грошей.

Читайте також Чи втратять пенсію українці за кордоном: пояснення Мінреінтеграції

Кому не проіндексували пенсію:

  • пенсіонерам, які продовжують працювати, мають маленький стаж і їх розрахункові виплати менші 2 100 гривень;
  • колишнім працівникам прокуратури;
  • людям, які отримують пенсію понад 20 930 гривень;
  • тим, хто на довічному утриманні держави (судді та інші).

Хто отримує вищі пенсії

  • За даними ПФУ розрив між середніми пенсійними виплатами у чоловіків та жінок складає 45% – 5 701 гривні проти 3 926 гривень. Тобто пенсія жінок навіть не дотягують до середнього рівня.
  • Середня пенсія по Україні відрізняється у різних областях. Найменші виплати отримують люди у Тернополі – 3 997 гривень, а найбільше у Києві – 7 129 гривень.
  • Також одні з найбільших пенсій у Донецькій (6 560 гривень), Луганській (6 049 гривень) та Дніпропетровській (5 804 гривень) областях.

 

Автор: Тетяна Стельмах