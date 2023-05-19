Кому не збільшили пенсію

Після березневої індексації пенсій, виплати в середньому зросли на 19,7% – приблизно 600 гривень. Проте не усім платитимуть більше грошей.

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Нагадаємо! Індексація стосувалася основної пенсії без надбавок. Тож тепер середній розмір виплат складає 5 219,69 гривні, тоді як раніше становив – 4 622,59 гривні.

Кому не проіндексували пенсію:

пенсіонерам, які продовжують працювати, мають маленький стаж і їх розрахункові виплати менші 2 100 гривень;

колишнім працівникам прокуратури;

людям, які отримують пенсію понад 20 930 гривень;

тим, хто на довічному утриманні держави (судді та інші).

Хто отримує вищі пенсії