Як отримувати пенсію з України

Для пенсіонерів, які отримували виплати готівкою, передбачена можливість виплати коштів міжнародними переказами через Укрпошту, розповіли у Мінреінтеграції. Для цього потрібно буде надіслати поштою відповідну заяву.

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Втім, зробити це зможуть не всі. Як зазначили у відомстві, здійснити переказ через Укрпошту можна лише за наявності у компанії відповідної можливості в країні перебування пенсіонера.

Як оформити пенсію, перебуваючи за кордоном

Ті ж українці, які досягли пенсійного віку, перебуваючи за межами країни, можуть оформити пенсії дистанційно – за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Перш за все, потрібно обрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Після чого:

  • ознайомитись з інформацію на екрані та перейти за посиланням "Вхід";
  • за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) увійти до особистого кабінету;
  • у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";
  • погодитись на дистанційне інформування – обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви;
  • обрати вид пенсії – наприклад, "Пенсія за віком";
  • заповнити анкету;
  • надати згоду на передачу та обробку персональних даних;
  • прикріпити скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Заяву потрібно:

  • підписати – за допомогою КЕП;
  • відправити до Пенсійного фонду – натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Деякі українці можуть втратити пенсії

Водночас деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати. Річ у тім, що Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.

Увагу звертатимуть на низку факторів. Зокрема, на:

  • валідацію даних;
  • персональні дані пенсіонерів;
  • правомірність виплати пенсії за законом.