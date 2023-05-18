Як отримувати пенсію з України
Для пенсіонерів, які отримували виплати готівкою, передбачена можливість виплати коштів міжнародними переказами через Укрпошту, розповіли у Мінреінтеграції. Для цього потрібно буде надіслати поштою відповідну заяву.
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Втім, зробити це зможуть не всі. Як зазначили у відомстві, здійснити переказ через Укрпошту можна лише за наявності у компанії відповідної можливості в країні перебування пенсіонера.
Як оформити пенсію, перебуваючи за кордоном
Ті ж українці, які досягли пенсійного віку, перебуваючи за межами країни, можуть оформити пенсії дистанційно – за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
Перш за все, потрібно обрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Після чого:
- ознайомитись з інформацію на екрані та перейти за посиланням "Вхід";
- за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) увійти до особистого кабінету;
- у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";
- погодитись на дистанційне інформування – обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви;
- обрати вид пенсії – наприклад, "Пенсія за віком";
- заповнити анкету;
- надати згоду на передачу та обробку персональних даних;
- прикріпити скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.
Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Заяву потрібно:
- підписати – за допомогою КЕП;
- відправити до Пенсійного фонду – натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".
Деякі українці можуть втратити пенсії
Водночас деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати. Річ у тім, що Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.
Увагу звертатимуть на низку факторів. Зокрема, на:
- валідацію даних;
- персональні дані пенсіонерів;
- правомірність виплати пенсії за законом.