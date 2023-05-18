Как получать пенсию из Украины
Для пенсионеров, получавших выплаты наличными, предусмотрена возможность выплаты средств международными переводами через Укрпочту, рассказали в Минреинтеграции. Для этого нужно будет отправить по почте соответствующее заявление.
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Впрочем, сделать это смогут не все. Как отметили в ведомстве, осуществить перевод через Укрпочту можно только при наличии у компании соответствующей возможности в стране пребывания пенсионера.
Как оформить пенсию, находясь за границей
Те же украинцы, которые достигли пенсионного возраста, находясь за пределами страны, могут оформить пенсии дистанционно – при помощи вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда.
Прежде всего нужно выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". После чего:
- ознакомиться с информацией на экране и перейти по ссылке "Вход";
- с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) войти в личный кабинет;
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";
- согласиться на дистанционное информирование – выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;
- выбрать вид пенсии – например, "Пенсия по возрасту";
- заполнить анкету;
- дать согласие на передачу и обработку персональных данных;
- прикрепить скан-копии документов, перечень которых будет представлен перед формированием заявления.
После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Заявление нужно:
- подписать – с помощью КЭП;
- отправить в Пенсионный фонд – нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Некоторые украинцы могут потерять пенсии
В то же время, некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Дело в том, что Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет, потеряют свою пенсию.
Внимание будут обращать на ряд факторов. В частности, на:
- валидацию данных;
- персональные данные пенсионеров;
- правомерность выплаты пенсии по закону.