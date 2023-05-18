Как получать пенсию из Украины

Для пенсионеров, получавших выплаты наличными, предусмотрена возможность выплаты средств международными переводами через Укрпочту, рассказали в Минреинтеграции. Для этого нужно будет отправить по почте соответствующее заявление.

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Впрочем, сделать это смогут не все. Как отметили в ведомстве, осуществить перевод через Укрпочту можно только при наличии у компании соответствующей возможности в стране пребывания пенсионера.

Как оформить пенсию, находясь за границей

Те же украинцы, которые достигли пенсионного возраста, находясь за пределами страны, могут оформить пенсии дистанционно – при помощи вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда.

Прежде всего нужно выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". После чего:

ознакомиться с информацией на экране и перейти по ссылке "Вход";

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) войти в личный кабинет;

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";

согласиться на дистанционное информирование – выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;

выбрать вид пенсии – например, "Пенсия по возрасту";

заполнить анкету;

дать согласие на передачу и обработку персональных данных;

прикрепить скан-копии документов, перечень которых будет представлен перед формированием заявления.

Обратите внимание! Работа за границей учитывается в стаже в Украине. Однако это зависит от страны пребывания.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Заявление нужно:

подписать – с помощью КЭП;

отправить в Пенсионный фонд – нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Важно! В случае необходимости, внесенные в заявление данные можно отредактировать.

Некоторые украинцы могут потерять пенсии

В то же время, некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Дело в том, что Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет, потеряют свою пенсию.

Внимание будут обращать на ряд факторов. В частности, на:

валидацию данных;

персональные данные пенсионеров;

правомерность выплаты пенсии по закону.

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