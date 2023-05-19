Кому не увеличили пенсию
После мартовской индексации пенсий, выплаты в среднем выросли на 19,7% – примерно 600 гривен. Однако не всем будут платить больше денег.
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Кому не проиндексировали пенсию:
- пенсионерам, которые продолжают работать, имеют маленький стаж и их расчетные выплаты менее 2100 гривен;
- бывшим работникам прокуратуры;
- людям, получающим пенсию более 20 930 гривен;
- тем, кто находится на пожизненном содержании государства (судьи и другие).
Кто получает высшие пенсии
- По данным ПФУ разрыв между средними пенсионными выплатами у мужчин и женщин составляет 45% – 5 701 гривна против 3 926 гривен. То есть, пенсия женщин даже не дотягивают до среднего уровня.
- Средняя пенсия по Украине отличается в разных областях. Наименьшие выплаты получают люди в Тернополе – 3 997 гривен, а больше всего в Киеве – 7 129 гривен.
- Также одни из самых больших пенсий в Донецкой (6 560 гривен), Луганской (6 049 гривен) и Днепропетровской (5 804 гривен) областях.