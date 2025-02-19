ПФУ затвердив головний показник для індексації пенсій

У березні 2025 року відбудеться нова індексація пенсій. Виплати більшості пенсіонерів будуть переглянуті та збільшені.

Який показник для індексування виплат встановив ПФУ

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) за минулий рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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ПФУ визначив, що середня зарплата у 2024 році сягнула значення – 17,486,60 гривень. Це значення на 22,2% більше ніж у 2023 році.

Нагадаємо! У 2023 році середня зарплата сягнула 14 308,46 гривні.

Як розраховується показник індексації

Для розрахування показника індексації потрібно врахувати і такі значення:

інфляція за 2024 рік – 12%;

показник середньої заробітної плати за 2021 – 2023 роки – 13 559,41 гривні;

показник середньої заробітної плати за 2022 – 2024 роки – 15 057,09 гривень.

Показник зростання середньої заробітної плати за 3 календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з 3 календарними роками, що передували року, який передує року, в якому проводиться збільшення складе – 11,05%. Відповідно, показник індексації мав би розраховуватись як: 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2).

Зверніть уваги! Незабаром Кабмін має затвердити показник індексації. Він може дещо відрізнятись від вказаного результату.