Какой показатель для индексирования выплат установил ПФУ

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы (дохода) за прошлый год, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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ПФУ определил, что средняя зарплата в 2024 году достигла значения – 17,486,60 гривны. Это значение на 22,2% больше чем в 2023 году.

Напомним! В 2023 году средняя зарплата достигла 14 308,46 гривны.

Как рассчитывается показатель индексации

Для расчета показателя индексации нужно учесть и такие значения:

инфляция за 2024 год – 12%;

показатель средней заработной платы за 2021 – 2023 годы – 13 559,41 гривны;

показатель средней заработной платы за 2022 – 2024 годы – 15 057,09 гривен.

Показатель роста средней заработной платы за 3 календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с 3 календарными годами, предшествовавших году, предшествующего году, в котором проводится увеличение составит – 11,05%. Соответственно, показатель индексации должен был бы рассчитываться как: 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2).

Обратите внимание! Вскоре Кабмин должен утвердить показатель индексации. Он может несколько отличаться от указанного результата.