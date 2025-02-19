Який показник для індексування виплат встановив ПФУ

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) за минулий рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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ПФУ визначив, що середня зарплата у 2024 році сягнула значення – 17,486,60 гривень. Це значення на 22,2% більше ніж у 2023 році.

Нагадаємо! У 2023 році середня зарплата сягнула 14 308,46 гривні.

Як розраховується показник індексації

Для розрахування показника індексації потрібно врахувати і такі значення:

інфляція за 2024 рік – 12%;

показник середньої заробітної плати за 2021 – 2023 роки – 13 559,41 гривні;

показник середньої заробітної плати за 2022 – 2024 роки – 15 057,09 гривень.

Показник зростання середньої заробітної плати за 3 календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з 3 календарними роками, що передували року, який передує року, в якому проводиться збільшення складе – 11,05%. Відповідно, показник індексації мав би розраховуватись як: 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2).

Зверніть уваги! Незабаром Кабмін має затвердити показник індексації. Він може дещо відрізнятись від вказаного результату.