Чи буде індексація пенсій військових у 2025 році

У 2025 році індексація пенсій відбулася у березні. Зміни торкнулися виплат деяких військових пенсіонерів.

Коли відбудеться наступна індексація пенсій військових

У 2025 році нової індексації пенсій військовослужбовців поки що не передбачається, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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В результаті цьогорічної індексації виплати багатьох військових пенсіонерів зросли.

З 1 березня 2025 року проведено перерахунок пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, іншим особам та членам їх сімей,

– повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! Йдеться саме про осіб, які мають право на пенсію згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Що потрібно знати про цьогорічну індексацію пенсій військових:

максимальна сума підвищення, внаслідок індексації – 1 500 гривень;

індексувалися виплати осіб, яким призначено пенсію до 31 грудня 2024 року включно.

Нагадаємо! Індексування пенсій відбувалося в автоматичному режимі. Тобто у березні зросли виплати пенсіонерів, які підпадають під вимоги для проведення індексації. Зокрема, збільшення не відчули особи, що вже отримують максимальну пенсію.