Індексація пенсій у січні: коли українці отримають вищі пенсії

У 2023 році має відбутися індексація пенсій — вони мають зрости на 13%. Січнева індексація вже відбулася, однак, оновлені виплати пенсіонерам надійдуть лише у лютому.

Коли чекати виплат

Перерахунок пенсій здійснюють відповідно положень закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Про розміри перерахунку пенсій розповіла в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає 24 Канал.

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Дарія Марчак Заступниця Міністра соціальної політики України На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого.

За її словами, ця індексація допоможе пенсіонерам захистити свої доходи від негативного впливу інфляції.

Індексація у березні

З 1 березня 2023 року перераховано 10,5 мільйонів пенсій, а середній розмір підвищення склав – 579,10 гривень. У підсумку, середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривні або на 14,9% до 5311,44 гривні.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що уряд України може скасувати заплановану індексацію пенсій, заплановану на 1 березня, у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак базова пенсія залишиться на попередньому рівні.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що пенсії та зарплати для вчителів і медичних працівників в Україні будуть виплачені вчасно, і індексація пенсій у березні відбудеться відповідно до законодавства.