Індія домовлятиметься зі США, щоб знизити торгівельну напругу

Індія має намір знизити мита на американські товари напередодні візиту Моді до США. Це рішення може стимулювати зростання американського експорту до Індії та допомогти уникнути торгівельної напруги між двома країнами.

Чому Індія знижує мита

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує зменшити мита на імпорт продукції зі США напередодні зустрічі з президентом Дональдом Трампом, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дводенний візит Моді відбудеться 12-13 лютого, на тлі планів Трампа запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію з ряду країн, включаючи Індію.

Раніше Трамп розкритикував Індію за торгівельну політику, назвавши її "значним порушником", і закликав Нью-Делі збільшити закупівлі американського оборонного обладнання для досягнення справедливих торгівельних відносин.

Цікаво! Індійський уряд розглядає можливість зниження мит у понад десяти галузях, зокрема на електроніку, медичне й хірургічне обладнання та хімічну продукцію.

Про що Індія хоче домовлятися зі США

Протягом останнього десятиліття торгівельні зв’язки між Індією та Сполученими Штатами стабільно зростали. Вашингтон дедалі більше бачить у Нью-Делі стратегічного партнера для стримування зростаючого впливу Китаю в регіоні.

Під час візиту до США Індія сподівається зменшити торгівельну напругу. Зокрема, посилити імпорт енергоносіїв – зрідженого природного газу та обговорити довгострокові угоди з американськими компаніями. У сфері оборони Моді вестиме переговори щодо спільного виробництва бойових машин і постачання двигунів для винищувачів.

До слова! Також планується обговорення питань нелегальної міграції, депортації індійців і зловживання візами H-1B. Представники США порушать питання доступу американського бізнесу на індійський ринок, зокрема щодо Tesla та Starlink. Індія запропонує підтримку інвестицій своїх компаній у США.