Деякі нафтопереробні заводи Індії готуються поступово скоротити імпорт російської нафти. Це відбувається через тиск США, які закликають Нью-Делі відмовитися від енергоносіїв Кремля, щоб послабити фінансування війни в Україні.

Чому НПЗ скорочуватимуть закупівлі?

Президент США Дональд Трамп у середу, 15 жовтня, заявив, нібито прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що його країна припинить імпорт російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дональд Трамп Президент США Мене не влаштовувало, що Індія купує російську нафту, і сьогодні Моді запевнив мене, що вони припинять ці закупівлі.

Індійський уряд не став коментувати ці слова Трампа. Натомість в Нью-Делі підкреслили, що на сьогодні пріоритетами залишаються стабільність цін на енергоносії та гарантії постачання.

Нашою постійною пріоритетною метою є захист інтересів індійських споживачів у нестабільних енергетичних умовах. Політика імпорту визначається виключно цим принципом,

– заявили в МЗС Індії.

Водночас, за джерелами серед нафтопереробників Індії, уряд офіційно не повідомляв компанії про припинення закупівель російської нафти.

НПЗ, хоча й готуються до можливих скорочень імпорту, застерігають від різкого припинення постачань з Росії. За їх словами, це може призвести до зростання світових цін і спровокувати нову хвилю інфляції.

Як США тиснуть на Індію щодо нафти?

США тиснуть на Індію за закупівлі російської нафти через торгівельні мита. У серпні Трамп підвищив тарифи на імпорт індійських товарів до 50%, як повідомили у Білому домі.

Намагаючись зменшити тиск надвисоких тарифів, індійські урядовці відправилися на переговори до Вашингтона.

Проте американська сторона наполягає, що скорочення закупівель є головною умовою для зниження мит та укладення торгівельної угоди між країнами.

Разом з тим у Міністерстві закордонних справ Індії розповіли, що наразі тривають обговорення зі США щодо можливості глибшої енергетичної співпраці, аби покращити відносини між Вашингтоном та Нью-Делі..

Поточна адміністрація висловила зацікавлення у розширенні енергетичної взаємодії з Індією. Переговори тривають,

– заявив речник МЗС Рандхір Джайсвал.

Скільки нафти купує Індія у Росії?