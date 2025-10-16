Давление Трампа сработало: Индия может уменьшить закупки российской нефти
- Индийские НПЗ готовятся уменьшить импорт российской нефти из-за давления США, призывающих уменьшить финансирование войны в Украине.
- США повысили тарифы на индийские товары, давя на Индию, чтобы она сократила закупки российской нефти, и ведут переговоры об энергетическом сотрудничестве.
Некоторые нефтеперерабатывающие заводы Индии готовятся постепенно сократить импорт российской нефти. Это происходит из-за давления США, которые призывают Нью-Дели отказаться от энергоносителей Кремля, чтобы ослабить финансирование войны в Украине.
Почему НПЗ будут сокращать закупки?
Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, якобы премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что его страна прекратит импорт российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Последствия тарифов Трампа: Индия ищет новых покупателей в Европе и предлагает скидки
Меня не устраивало, что Индия покупает российскую нефть, и сегодня Моди заверил меня, что они прекратят эти закупки.
Индийское правительство не стало комментировать эти слова Трампа. Зато в Нью-Дели подчеркнули, что на сегодня приоритетами остаются стабильность цен на энергоносители и гарантии поставок.
Нашей постоянной приоритетной целью является защита интересов индийских потребителей в нестабильных энергетических условиях. Политика импорта определяется исключительно этим принципом,
– заявили в МИД Индии.
В то же время, по источникам среди нефтепереработчиков Индии, правительство официально не сообщало компании о прекращении закупок российской нефти.
НПЗ, хотя и готовятся к возможным сокращениям импорта, предостерегают от резкого прекращения поставок из России. По их словам, это может привести к росту мировых цен и спровоцировать новую волну инфляции.
Как США давят на Индию по нефти?
США давят на Индию за закупки российской нефти через торговые пошлины. В августе Трамп повысил тарифы на импорт индийских товаров до 50%, как сообщили в Белом доме.
- Пытаясь уменьшить давление сверхвысоких тарифов, индийские чиновники отправились на переговоры в Вашингтон.
- Однако американская сторона настаивает, что сокращение закупок является главным условием для снижения пошлин и заключения торгового соглашения между странами.
Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Индии рассказали, что сейчас продолжаются обсуждения с США о возможности глубокого энергетического сотрудничества, чтобы улучшить отношения между Вашингтоном и Нью-Дели.
Текущая администрация выразила заинтересованность в расширении энергетического взаимодействия с Индией. Переговоры продолжаются,
– заявил представитель МИД Рандхир Джайсвал.
Сколько нефти покупает Индия у России?
Индия остается одним из двух главных покупателей российской нефти, транспортируемой морем, другой – Китай. Обе страны пользуются немалыми скидками, которые Россия вынуждена предлагать после отказа от закупок Европой и введения санкций.
По официальным данным, только в период с апреля по сентябрь этого года Россия поставляла Индии 1,75 миллиона баррелей нефти в день. Доля российского сырья в общем импорте Индии уменьшилась в этом году всего до 36% против 40% в 2024 году.
В то же время импорт американской нефти в Индию за год вырос на 6,8% – примерно до 213 тысяч баррелей в день и составил 4,3% от общего объема.