Укр Рус
Економіка Новини економіки Нова угода Трампа: США торгуватимуть без мит, а Індонезії доведеться заплатити
23 липня, 13:42
1

Нова угода Трампа: США торгуватимуть без мит, а Індонезії доведеться заплатити

Валерія Моргун
Основні тези
  • Сполучені Штати та Індонезія уклали торговельну угоду.
  • США продаватимуть товари в Індонезію без мит, а індонезійський імпорт у США обкладатиметься митом у 19%.

США та Індонезія досягли укладання торговельної угоди. Вона передбачає мита в 19% на індонезійський імпорт.

Що Трамп розповів про угоду між США та Індонезією?

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Truth Social.

Дивіться також Паузи більше не буде: коли почнуть діяти тарифи Трампа 

Згідно зі слів Трампа, досягнуто угоди, що Індонезія відкриє ринок для американської промислової, технологічної, сільськогосподарської продукції. Зокрема відтепер скасовані митні бар'єри в 99%.

США тепер продаватимуть американську продукцію в Індонезію без мит, а вона платитиме мита в 19% за доступ на ринок США – найкращий у світі,
– написав лідер Сполучених Штатів.

Дональд Трамп додав, що Індонезія також:

  • постачатиме США найважливіші метали;
  • укладе угоди на десятки мільярдів доларів про закупівлю літаків компанії Boeing, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв.

Важливо! Трамп заявив, що йдеться про "колосальну перемогу" для американських автовиробників, технологічних компаній, промисловців, фермерів і робітників.