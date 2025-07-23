Нова угода Трампа: США торгуватимуть без мит, а Індонезії доведеться заплатити
- Сполучені Штати та Індонезія уклали торговельну угоду.
- США продаватимуть товари в Індонезію без мит, а індонезійський імпорт у США обкладатиметься митом у 19%.
США та Індонезія досягли укладання торговельної угоди. Вона передбачає мита в 19% на індонезійський імпорт.
Що Трамп розповів про угоду між США та Індонезією?
Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Truth Social.
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Згідно зі слів Трампа, досягнуто угоди, що Індонезія відкриє ринок для американської промислової, технологічної, сільськогосподарської продукції. Зокрема відтепер скасовані митні бар'єри в 99%.
США тепер продаватимуть американську продукцію в Індонезію без мит, а вона платитиме мита в 19% за доступ на ринок США – найкращий у світі,
– написав лідер Сполучених Штатів.
Дональд Трамп додав, що Індонезія також:
- постачатиме США найважливіші метали;
- укладе угоди на десятки мільярдів доларів про закупівлю літаків компанії Boeing, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв.
Важливо! Трамп заявив, що йдеться про "колосальну перемогу" для американських автовиробників, технологічних компаній, промисловців, фермерів і робітників.