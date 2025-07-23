Що Трамп розповів про угоду між США та Індонезією?

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Truth Social.

Дивіться також Паузи більше не буде: коли почнуть діяти тарифи Трампа

Згідно зі слів Трампа, досягнуто угоди, що Індонезія відкриє ринок для американської промислової, технологічної, сільськогосподарської продукції. Зокрема відтепер скасовані митні бар'єри в 99%.

США тепер продаватимуть американську продукцію в Індонезію без мит, а вона платитиме мита в 19% за доступ на ринок США – найкращий у світі,

– написав лідер Сполучених Штатів.

Дональд Трамп додав, що Індонезія також:

постачатиме США найважливіші метали;

укладе угоди на десятки мільярдів доларів про закупівлю літаків компанії Boeing, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв.

Важливо! Трамп заявив, що йдеться про "колосальну перемогу" для американських автовиробників, технологічних компаній, промисловців, фермерів і робітників.