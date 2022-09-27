Залежить від кількох факторів: у "Слузі народу" розповіли, що буде з інфляцією у 2023 році

Уряд подав проєкт бюджету-2023 до Верховної Ради. Очікується, що ціни продовжать стрімко рости і наступного року, тож інфляція може сягнути 30%. Від чого залежить рівень інфляції – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказала народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. Вона пояснила, що у бюджет завжди закладається макроекономічний прогноз інфляції.

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Але, за її словами, реальний рівень інфляції залежить від багатьох чинників.

Зокрема, і від того, наскільки уряд буд звертатися по допомогу до Нацбанку та яку частину дефіциту НБУ профінансує. Адже уряд вирішив не відмовлятися від цього інструменту,

– зауважила Підласа.

Так, в макропрогнозі на 2023 рік закладений показник у 30% інфляції наприкінці року. "Тобто у грудні 2023 року сукупно за рік інфляція може скласти 30%", – додала вона.

На думку депутатки, в даній ситуації це є непоганим показником. "Але все ж Нацбанк буде намагатися стримувати інфляцію та друк коштів, щоб ціни не зростали катастрофічно, і ми не перейшли в гіперінфляцію", – вважає Підласа.

Вона сподівається, що гіперінфляції не відбудеться, бо в нас професійні команда НБУ, яка знає, як це контролювати.

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Що буде з інфляцією

У серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% в річному вимірі. До кінця поточного року НБУ очікує, що інфляція зросте до 31%.

Цікаво, що урядовий прогноз у 30% у 2023 році є доволі песимістичним порівняно з прогнозом регулятора. НБУ очікує, що наступного року інфляція скоротиться до 20%. Цьому сприятимуть:

поліпшення інфляційних очікувань;

налагодження логістики;

поступове зростання врожаїв;

зниження світової інфляції;

жорстка монетарна політика НБУ.

Натомість висока вартість енергоносії та потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів не даватимуть інфляції скоротитися більш суттєво.