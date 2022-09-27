Об этом 24 каналу сказала народная депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. Она пояснила, что в бюджете всегда закладывается макроэкономический прогноз инфляции.

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Но, по ее словам, реальный уровень инфляции зависит от многих факторов.

В частности, и от того, насколько правительство будет обращаться за помощью в Нацбанк и какую часть дефицита НБУ профинансирует. Ведь правительство решило не отказываться от этого инструмента,

– заметила Пидласа.

Так, в макропрогнозе на 2023 год заложен показатель в 30% инфляции в конце года. "То есть в декабре 2023 года совокупно за год инфляция может составить 30%", – добавила она.

По мнению депутата, в данной ситуации это неплохой показатель. "Но все-таки Нацбанк будет пытаться сдерживать эту инфляцию и печать средств, чтобы цены не росли катастрофически, и мы не перешли в гиперинфляцию", – считает Подласа.

Она надеется, что гиперинфляции не произойдет, потому что у нас профессиональная команда НБУ, которая знает, как это контролировать.

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Что будет с инфляцией

В августе 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8% в годовом исчислении. До конца текущего года НБУ ожидает, что инфляция вырастет до 31%.

Интересно, что правительственный прогноз в 30% в 2023 году довольно пессимистичен по сравнению с прогнозом регулятора. НБУ ожидает, что в следующем году инфляция сократится до 20%. Этому будут способствовать:

улучшение инфляционных ожиданий;

отладка логистики;

постепенный рост урожаев;

снижение мировой инфляции;

жесткая монетарная политика НБУ.

Высокая стоимость энергоносителя и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням не будут давать инфляции сократиться более существенно.