Путін поставив завдання на 2025 рік для російської економіки

Не секрет, що 2024 рік для Росії був складним. Слабкий рубль та висока інфляція вплинули суттєво на стан економіки. І як заявив Путін, на 2025 рік потрібно досягти зниження інфляції.

Яка ситуація з російською економікою

Як передають російські ЗМІ, під час зустрічі з Володимиром Путіним прем'єр-міністра Росії Михайло Мішустін заявив, що економіка Росії у 2024 році нібито виросла на 4,1%, справившись зі всіма санкціями. Крім того, за словами Мішустіна, економіка стає більш технологічною та диверсифікованою.

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Водночас зі слів самого Путіна, задачою на поточний рік є траєкторія стійкого зростання економіки, знизивши інфляцію.

Ще раніше Центробанк Росії спрогнозував, що інфляція в країні може бути на рівні 4,5 – 5% до кінця 2025 року, а ключова ставка в межах 17 – 20%.

Зверніть увагу! За підсумками 2024 року відомо, що інфляція в країні могла досягнути майже 10%. Водночас рубль у листопаді минулого року впав до рекордно низького рівня через санкції.