Війна вдарила навіть по "тихій гавані" Європи: інфляція злетіла до максимуму

Різке зростання вартості енергоносіїв через війну на Близькому Сході б'є навіть по багатих країнах. У квітні інфляція у Швейцарії прискорилася до найвищого рівня за останні 16 місяців.

Як зросла інфляція в Швейцарії?

Споживчі ціни у квітні зросли на 0,6% у річному вимірі після того, як у березні підскочили на 0,3%, пише Bloomberg.

Статистичне відомство Швейцарії пояснило, що одним із головних чинників зростання інфляції стали дорожчі нафтопродукти.

Однак дефіцит нафти та газу спровокував подорожчання і в інших секторах. Зокрема, значно зросли ціни на овочі та тропічні фрукти.

Водночас аналітики говорять, що можливе підвищення тарифів на електроенергію споживачі відчують лише наступного року. Це пояснюється місцевим регулюванням, яке провадить держава.

Втім, хоча загальна інфляція зростає вже другий місяць поспіль, у Швейцарському національному банку вважають цей сплеск тимчасовим.

Повернення інфляції дає центральному банку певний простір для маневру, адже до початку війни з Іраном країна стикалася з надто повільним зростанням цін через сильний швейцарський франк, який здешевлював імпорт,

– зазначає видання.

Центробанк прогнозує, що у другому кварталі споживчі ціни в середньому зростуть на 0,5%.

Однак навіть після прискорення, інфляція у Швейцарії все ще значно нижча, ніж у країнах єврозони. У більшості з них споживчі ціни зросли на 3% – найшвидше із вересня 2023 року.

Зауважте! Швейцарію називають фінансовою “тихою гаванню” Європи через стабільну економіку, сильну банківську систему, низьку інфляцію та надійний швейцарський франк. Під час криз і воєн інвестори часто переводять туди кошти, вважаючи країну одним із найбезпечніших місць для збереження капіталу.

Як росте інфляція у Європі?

Додамо, що інфляція росте по всій Європі на тлі війни в Ірані. Особливо від здорожчання постраждали Німеччина та Іспанія, пише The Wall Street Journal.

У Німеччині в квітні ціни підскочили на 2,9% у річному розрахунку, за даними Федерального статистичного відомства. Таким чином, вони сягнули найвищого рівня від січня 2024 року.

В Іспанії, за інформацією Національного інституті статистики, інфляція прискорилася у квітні до 3,5%. Це найбільше зростання від червня 2024 року.

При цьому деякі аналітики налаштовані особливо песимістично. Представник банку Berenberg Фелікс Шмідт вважає, що ріст цін в Європі може навіть значно перевищити 4%, якщо війна в Ірані загостриться.

Чим довше триває війна, тим більша ймовірність того, що стрибок цін на нафту та газ позначиться на вартості всіх інших товарів і послуг, у виробництві яких їх використовують,

– пояснив фахівець.

Важливо! Як розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лише за перші 10 днів війни в Ірані ЄС додатково витратив 3 мільярди євро через зростання цін на газ і нафту. Однак інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу пояснив, що країнам Азії куди гірше. Через здоррожчання енергоносіїв їм доводиться вводити жорсткі заходи економії.

Чом уростуть ціни в Європі?

У країнах Європи ціни на енергоресурси зросли більш ніж на 10%, що напряму впливає на вартість товарів і послуг для споживачів. Головною причиною став затяжний конфлікт на Близькому Сході, який серйозно розхитав світові енергетичні ринки.

Після блокування Ормузької протоки, через яку проходила п'ята частина світових постачань нафти й газу, вартість енергоносіїв різко пішла вгору. Зокрема, нафта марки Brent перевищила позначку 110 доларів за барель.

Така динаміка дедалі більше непокоїть Європейський центральний банк, адже після оновлення даних щодо інфляції в єврозоні регулятор може повернутися до підвищення ключових процентних ставок, щоб стримати подальше зростання цін.