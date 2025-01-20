Трамп під час інавгурації озвучив неправдиві дані про інфляцію у США, – CNN

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп став офіційно президентом США. У своїй промові він, зокрема, говорив про американську економіку.

Однак, у ЗМІ зауважили, що він оперував неправдивими даними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп озвучив неправдиві дані щодо інфляції у США

Як зазначають у CNN, Трамп під час своєї інавгураційної промови зробив неправдиві заяви щодо інфляції.

Він сказав, що США зазнали "рекордної інфляції" за часів адміністрації Байдена.

Трамп міг справедливо сказати, що рівень інфляції в США досяг 40-річного максимуму в червні 2022 року, коли він становив 9,1%, але це не було близько до історичного рекорду в 23,7%, встановленого в 1920 році,

– зауважили у виданні.

Там також додали, що останні доступні показники інфляції на момент промови Трампа становили 2,9% у грудні.

У CNN, посилаючись на Бюро статистики праці США, порівняли останні цифри з минулим десятиліттям.

Відстеження інфляції в США / Фото CNN

До слова, Трамп пообіцяв "золоте століття" для Штатів. На сайті Білого дому уже з'явився розділ з пріоритетами нової адміністрації. Зокрема, команда Трампа збирається покласти край інфляції та знизити витрати і податки.