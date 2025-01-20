Однако, в СМИ заметили, что он оперировал ложными данными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп озвучил ложные данные по инфляции в США

Как отмечают в CNN, Трамп во время своей инаугурационной речи сделал ложные заявления по инфляции.

Он сказал, что США испытали "рекордную инфляцию" во времена администрации Байдена.

Трамп мог справедливо сказать, что уровень инфляции в США достиг 40-летнего максимума в июне 2022 года, когда он составлял 9,1%, но это не было близко к историческому рекорду в 23,7%, установленного в 1920 году,

– отметили в издании.

Там также добавили, что последние доступные показатели инфляции на момент речи Трампа составляли 2,9% в декабре.

В CNN, ссылаясь на Бюро статистики труда США, сравнили последние цифры с прошлым десятилетием.

Отслеживание инфляции в США / Фото CNN

К слову, Трамп пообещал "золотой век" для Штатов. На сайте Белого дома уже появился раздел с приоритетами новой администрации. В частности, команда Трампа собирается положить конец инфляции и снизить расходы и налоги.