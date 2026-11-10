Інфляція набирає обертів: як змінилися ціни на продукти та пальне восени

У жовтні 2026 року інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,8% порівняно з вереснем. Водночас у річному вимірі вона сягнула позначки в 11%.

Чому вартість життя знову зросла та кого це стосується

Це означає, що купівельна спроможність громадян продовжує падати, про що свідчать свіжі дані Державної служби статистики.

На полицях магазинів найпомітніше змінилися цінники на овочі – вони злетіли одразу на 10,2%.

Також на 1,2 – 5,5% подорожчали базові продукти: крупи, молочка, м'ясо птиці, хліб, масло та безалкогольні напої.

Водночас є й невеликі приємні новини для покупців: яйця подешевшали на 4,6%, а свинина – на 0,3%.

Окрім їжі, українцям доводиться більше витрачати на пересування, лікування та комунікації. Пальне та мастила додали в ціні 5,3%, що одразу потягнуло за собою подорожчання проїзду в автотранспорті на 2%.

Також зросли тарифи на зв'язок – на 2,3%. Дорожчою стала і галузь медицини: амбулаторні послуги зросли на 2%, а ліки в аптеках – на 1,7%.

Якщо порівнювати поточну ситуацію з жовтнем 2025 року, то загалом продукти харчування стали дорожчими на 9,3%.

Зверніть увагу! Абсолютними рекордсменами річного зростання стали риба (+23,6%), хліб (+21,3%) та соняшникова олія (+20%).

Проте найсильнішого удару по гаманцях завдала сфера транспорту, яка за рік злетіла в ціні на 30,1% через колосальне подорожчання пального на 53,9%.

Алкоголь та цигарки за цей же період додали у вартості 17,1%.

Нагадаємо, що Нацбанк прогнозує: за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%. Тільки наслідки ворожих ударів по енергетиці та інфраструктурі додадуть до загального показника близько 0,7 відсоткового пункту. Однак у 2027 році ситуація може дещо змінитися. Очікується, що у наступному році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року.