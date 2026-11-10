Інфляція набирає обертів: як змінилися ціни на продукти та пальне восени

Інфляція в Україні / Фото Shutterstock
У жовтні 2026 року інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,8% порівняно з вереснем. Водночас у річному вимірі вона сягнула позначки у 11%.
Чому вартість життя знову зросла та кого це стосується
Це означає, що купівельна спроможність громадян продовжує падати, про що свідчать свіжі дані Державної служби статистики.
- На полицях магазинів найпомітніше змінилися цінники на овочі – вони злетіли одразу на 10,2%.
- Також на 1,2 – 5,5% подорожчали базові продукти: крупи, молочка, м'ясо птиці, хліб, масло та безалкогольні напої.
- Водночас є й невеликі приємні новини для покупців: яйця подешевшали на 4,6%, а свинина – на 0,3%.
Окрім їжі, українцям доводиться більше витрачати на пересування, лікування та комунікації. Пальне та мастила додали в ціні 5,3%, що одразу потягнуло за собою подорожчання проїзду в автотранспорті на 2%.
Також зросли тарифи на зв'язок – на 2,3%. Дорожчою стала і галузь медицини: амбулаторні послуги зросли на 2%, а ліки в аптеках – на 1,7%.
Якщо порівнювати поточну ситуацію з жовтнем 2025 року, то загалом продукти харчування стали дорожчими на 9,3%.
Зверніть увагу! Абсолютними рекордсменами річного зростання стали риба (+23,6%), хліб (+21,3%) та соняшникова олія (+20%).
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Проте найсильніший удар по гаманцях завдала сфера транспорту, яка за рік злетіла в ціні на 30,1% через колосальне подорожчання пального на 53,9%.
Алкоголь та цигарки за цей же період додали у вартості 17,1%.
Нагадаємо, що Нацбанк прогнозує: за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%. Тільки наслідки ворожих ударів по енергетиці та інфраструктурі додадуть до загального показника близько 0,7 відсоткового пункту. Однак у 2027 році ситуація може дещо змінитися. Очікується, що у наступному році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter