Инфляция набирает обороты: как изменились цены на продукты и топливо осенью

Почему стоимость жизни снова выросла и кого это касается

Это означает, что покупательная способность граждан продолжает падать, о чем свидетельствуют свежие данные Государственной службы статистики.

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На полках магазинов наиболее заметно изменились ценники на овощи – они взлетели сразу на 10,2%.

Также на 1,2–5,5% подорожали основные продукты: крупы, молочные продукты, мясо птицы, хлеб, масло и безалкогольные напитки.

В то же время есть и небольшие приятные новости для покупателей: яйца подешевели на 4,6%, а свинина – на 0,3%.

Помимо еды, украинцам приходится больше тратить на транспорт, лечение и связь. Топливо и смазочные материалы подорожали на 5,3%, что сразу повлекло за собой подорожание " проезда на автотранспорте " на 2%.

Также выросли тарифы на связь – на 2,3%. Дороже стала и сфера медицины: амбулаторные услуги подорожали на 2%, а лекарства в аптеках – на 1,7%.

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Если сравнивать текущую ситуацию с октябрем 2025 года, то в целом продукты питания подорожали на 9,3%.

Обратите внимание! Абсолютными рекордсменами годового роста стали рыба (+23,6%), хлеб (+21,3%) и подсолнечное масло (+20%).

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако самый сильный удар по кошелькам нанесла сфера транспорта, которая за год взлетела в цене на 30,1% из-за колоссального подорожания топлива на 53,9%.

Алкоголь и сигареты за этот же период подорожали на 17,1%.

Напомним, что Нацбанк прогнозирует: по итогам 2026 года инфляция ускорится до 12,5%. Только последствия вражеских ударов по энергетике и инфраструктуре добавят к общему показателю около 0,7 процентного пункта. Однако в 2027 году ситуация может несколько измениться. Ожидается, что в следующем году инфляция замедлится до 7,3% в годовом исчислении.