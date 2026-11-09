Безкоштовний проїзд у Києві: економіст вказав на ризики через дефіцит бюджету

Ініціатива забезпечити безоплатний проїзд для киян у наземному комунальному транспорті виглядає привабливо для громадян, однак несе суттєві фінансові ризики для держави та столиці в умовах воєнного часу.

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Про це в ефірі 24 Каналу розповів економічний експерт Олег Устенко, коментуючи доручення президента розробити відповідну програму та створити резерв автобусів.

Чому безоплатний проїзд створює ризики для бюджету?

Економіст наголосив, що за нормального стану державних фінансів будь-які соціальні кроки для здешевлення послуг мають позитивний ефект, проте зараз країна стикається з масштабною нестачею коштів.

З економічної точки зору, коли нормальний стан державних фінансів, то, звичайно, все, що ти можеш дати людям за більш низьку ціну, де, можливо, якась держава відіграє роль, воно буде впливати позитивно. Але це коли нема такого складного стану з держбюджетом. У нас дефіцит держбюджету колосальний– заявив експерт.

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Він нагадав, що з передбачених на цей рік 52 мільярдів доларів зовнішнього фінансування Україна за півтора місяця до кінця року отримала лише 26 мільярдів доларів. Місцеві бюджети також перебувають у скрутному становищі й не здатні самостійно покрити додаткові витрати.

Виникає питання, скільки це коштує. Всі ж розуміють, що місцеві бюджети теж точно переживають не найкращі часи. Якщо вішати якісь на них додаткові витрати, то треба забезпечити ці витрати, бо вони теж знаходяться в зоні дефіциту їхніх бюджетів. Звідки можуть йти витрати? З центрального бюджету. Центральний бюджет дефіцитний– зазначив спікер.

Що відбувається з видатками та економічними прогнозами?

За словами гостя ефіру, наразі більше ніхто не дає Україні в борг до кінця року, а очікувані надходження від партнерів можуть становити лише 10 – 15 мільярдів доларів замість решти суми. Через це держава змушена урізати капітальні інвестиції, за винятком сектору безпеки й оборони.

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Крім того, Національний банк України погіршив прогнози щодо економіки, змінивши очікування зростання на падіння.

Згідно з прогнозом, який вже виставив два тижні тому Національний банк України, ми покажемо падіння 0,4% у цьому році. В держбюджет було закладено на цей рік зростання 2,5%– підкреслив експерт, додавши, що прогноз інфляції зріс з менш ніж 6% до 12%.

Спікер закликав відмовитися від ілюзій і орієнтуватися на найгірші сценарії у воєнній економіці, оскільки ворог продовжує завдавати ударів по економічній системі України.

Чи зможе міжнародна допомога перекрити дефіцит?

Коментуючи довгострокову підтримку від партнерів, економіст зазначив, що розраховувати на повне задоволення додаткового запиту на 70 мільярдів євро складно, зокрема через вибори та внутрішні фінансові проблеми в країнах Євросоюзу.

Водночас він звернув увагу на необхідність боротьби з внутрішніми кримінальними схемами та тіньовою економікою, рівень якої, за неофіційними оцінками, може перевищувати 30%.

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30 відсотків економіки знаходиться в тіні. Ми говоримо з вами про цифру 60 мільярдів доларів, щонайменше, на рік. 60 мільярдів. 60 мільярдів доларів чогось виробляється в тіні– підсумував аналітик, зауваживши, що саме там приховані значні ресурси, які могли б підтримати фінансову систему держави.

Що передувало?

8 листопада Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та створити резерв автобусів на тлі перебоїв із метро та мостами через Дніпро. Наступного дня мер столиці Віталій Кличко наголосив, що для додаткових маршрутів критично бракує водіїв через обмеження на бронювання, а держава вже заборгувала місту понад 8 мільярдів гривень компенсацій за перевезення пільговиків.