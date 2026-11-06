Інфляція прискорюється: що буде з цінами у 2026 році

Чому ціни зростатимуть швидше та кого це стосується

Національний банк України прогнозує, що за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%. Це означає, що вартість базових товарів та послуг для українців зростатиме відчутніше, ніж очікувалося раніше, про що йдеться у новому Інфляційному звіті НБУ.

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Головним драйвером подорожчання залишається війна. За оцінками регулятора, лише наслідки російських обстрілів енергетики та інфраструктури додадуть до загального показника близько 0,7 відсоткового пункту.

Крім того, на цінниках у магазинах відобразяться вищі витрати бізнесу на пальне та розширення бюджетних видатків держави.

Коли чекати фінансового полегшення та стабілізації

Ситуація почне вирівнюватися лише згодом. "У 2027 році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту і заходи монетарної політики", – пояснили в Нацбанку.

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Щоб захистити заощадження українців від знецінення, НБУ планує тримати привабливими ставки за гривневими депозитами та зберігати стабільність на валютному ринку. Водночас купівельна спроможність громадян тимчасово знизиться через охолодження ринку праці на тлі атак ворога.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Повернутися до ідеального показника інфляції у 5%, який вважається нормою для стабільної економіки, Нацбанк розраховує не раніше 2028 року. Головною умовою для цього стане відновлення виробництва та збільшення кількості товарів на внутрішньому ринку, що дозволить бізнесу знизити свої витрати.

До слова, європейцям доводиться дедалі більше витрачати на повсякденні потреби. У жовтні інфляція в єврозоні зросла до 4%, сягнувши найвищого рівня за понад три роки.