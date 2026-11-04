Ціни в Європі злетіли до трирічного максимуму: хто серед лідерів за інфляцією

Інфляція в єврозоні сягнула рекордів / Фото: Depositphotos
Європейцям доводиться дедалі більше витрачати на повсякденні потреби. У жовтні інфляція в єврозоні зросла до 4%, сягнувши найвищого рівня за понад три роки.
Як зросла інфляція в Європі
За попередньою оцінкою Євростату, лише за жовтень споживчі ціни підвищилися на 0,4%, пише Euronews.
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Востаннє настільки високий показник зафіксували у вересні 2023 року, коли інфляція становила 4,3%.
Наразі ж вона вдвічі перевищує ціль Європейського центрального банку, який прагне утримати зростання цін на рівні 2%.
Чому вартість життя стрімко летить угору
Головним винуватцем інфляційного стрибка знову стала енергетика. Ціни на енергоносії підскочили на 20,8% порівняно з минулим роком. Лише за жовтень вони підвищилися на 1,4%.
Енергетичний шок уже дістався полиць супермаркетів та послуг:
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- Ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли у жовтні на 1,6% проти 1,3% у вересні;
- Необроблені продукти, зокрема свіжі фрукти, овочі та м'ясо, подорожчали на 4,6%;
- Інфляція у сфері послуг, яка охоплює оренду житла, ресторани та страхування, зросла до 3,3%.
Де ситуація найгірша, а хто став винятком
Найбільший ціновий удар відчула Італія, де інфляція підскочила до 5,6%. Лише за один місяць ціни в країні зросли на 1,2%.
Однією з причин стали регульовані тарифи на енергоносії.
До країн із помітним прискоренням інфляції у жовтні також потрапили:
- Бельгія – 5,2% проти 4,5% у вересні;
- Фінляндія – 4% проти 2,7%;
- Греція – 5,6%, зростання на 0,5 відсоткового пункту;
- Естонія – 3,6%, також на 0,5 відсоткового пункту більше;
- Франція – 3,8% проти 3,4%;
- Болгарія – 6% проти 5,6%;
- Португалія – 3,9% проти 3,6%.
Водночас найвищий загальний рівень інфляції серед країн єврозони залишається в Литві – 6,1%. На іншому кінці рейтингу розташована Мальта, де інфляція становить 2,3%.
Натомість Німеччина пішла всупереч загальній тенденції. Рівень інфляції в найбільшій економіці єврозони знизився до 2,8%. Головною причиною такого "дива" стало зниження податків на пальне, яке діятиме до кінця року.
Зауважте! Загалом у жовтні інфляція прискорилася у 13 із 21 країни єврозони, сповільнилася у шести та залишилася незмінною у двох.
Нагадаємо, що прискорення інфляції посилює очікування, що ЄЦБ знову підвищить процентну ставку вже в грудні. 29 жовтня регулятор залишив депозитну ставку на рівні 2,5%. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард повідомила, що керівництво обговорювало можливість чергового підвищення.
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