Ціни в Європі злетіли до трирічного максимуму: хто серед лідерів за інфляцією

Як зросла інфляція в Європі

За попередньою оцінкою Євростату, лише за жовтень споживчі ціни підвищилися на 0,4%, пише Euronews.

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Востаннє настільки високий показник зафіксували у вересні 2023 року, коли інфляція становила 4,3%.

Наразі ж вона вдвічі перевищує ціль Європейського центрального банку, який прагне утримати зростання цін на рівні 2%.

Чому вартість життя стрімко летить угору

Головним винуватцем інфляційного стрибка знову стала енергетика. Ціни на енергоносії підскочили на 20,8% порівняно з минулим роком. Лише за жовтень вони підвищилися на 1,4%.

Енергетичний шок уже дістався полиць супермаркетів та послуг:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли у жовтні на 1,6% проти 1,3% у вересні;

Необроблені продукти, зокрема свіжі фрукти, овочі та м'ясо, подорожчали на 4,6%;

Інфляція у сфері послуг, яка охоплює оренду житла, ресторани та страхування, зросла до 3,3%.

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Де ситуація найгірша, а хто став винятком

Найбільший ціновий удар відчула Італія, де інфляція підскочила до 5,6%. Лише за один місяць ціни в країні зросли на 1,2%.

Однією з причин стали регульовані тарифи на енергоносії.

До країн із помітним прискоренням інфляції у жовтні також потрапили:

Бельгія – 5,2% проти 4,5% у вересні;

Фінляндія – 4% проти 2,7%;

Греція – 5,6%, зростання на 0,5 відсоткового пункту;

Естонія – 3,6%, також на 0,5 відсоткового пункту більше;

Франція – 3,8% проти 3,4%;

Болгарія – 6% проти 5,6%;

Португалія – 3,9% проти 3,6%.

Водночас найвищий загальний рівень інфляції серед країн єврозони залишається в Литві – 6,1%. На іншому кінці рейтингу розташована Мальта, де інфляція становить 2,3%.

Натомість Німеччина пішла всупереч загальній тенденції. Рівень інфляції в найбільшій економіці єврозони знизився до 2,8%. Головною причиною такого "дива" стало зниження податків на пальне, яке діятиме до кінця року.

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Зауважте! Загалом у жовтні інфляція прискорилася у 13 із 21 країни єврозони, сповільнилася у шести та залишилася незмінною у двох.

Нагадаємо, що прискорення інфляції посилює очікування, що ЄЦБ знову підвищить процентну ставку вже в грудні. 29 жовтня регулятор залишив депозитну ставку на рівні 2,5%. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард повідомила, що керівництво обговорювало можливість чергового підвищення.