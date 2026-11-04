Цены в Европе взлетели до трехлетнего максимума: кто среди лидеров по инфляции

Инфляция в еврозоне достигла рекордных значений / Фото: Depositphotos
Европейцам приходится тратить все больше средств на повседневные нужды. В октябре инфляция в еврозоне выросла до 4%, достигнув самого высокого уровня за более чем три года.
Как выросла инфляция в Европе
По предварительной оценке Евростата, только за октябрь потребительские цены выросли на 0,4%, пишет Euronews.
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Последний раз столь высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда инфляция составляла 4,3%.
Сейчас же она вдвое превышает целевой показатель Европейского центрального банка, который стремится удержать рост цен на уровне 2%.
Почему стоимость жизни стремительно растет
Главным виновником инфляционного скачка вновь стала энергетика. Цены на энергоносители подскочили на 20,8% по сравнению с прошлым годом. Только за октябрь они выросли на 1,4%.
Энергетический шок уже отразился на ценах в супермаркетах и на услугах:
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли в октябре на 1,6% против 1,3% в сентябре;
- Необработанные продукты, в частности свежие фрукты, овощи и мясо, подорожали на 4,6%;
- Инфляция в сфере услуг, которая охватывает аренду жилья, рестораны и страхование, выросла до 3,3%.
Где ситуация хуже всего, а кто стал исключением
Наибольший ценовой удар ощутила Италия, где инфляция подскочила до 5,6%. Всего за один месяц цены в стране выросли на 1,2%.
Одной из причин стали регулируемые тарифы на энергоносители.
В число стран с заметным ускорением инфляции в октябре также вошли:
- Бельгия – 5,2% против 4,5% в сентябре;
- Финляндия – 4% против 2,7%;
- Греция – 5,6%, рост на 0,5 процентного пункта;
- Эстония – 3,6%, также на 0,5 процентного пункта больше;
- Франция – 3,8% против 3,4%;
- Болгария – 6% против 5,6%;
- Португалия – 3,9% против 3,6%.
В то же время самый высокий общий уровень инфляции среди стран еврозоны по-прежнему наблюдается в Литве – 6,1%. На другом конце рейтинга находится Мальта, где инфляция составляет 2,3%.
Зато Германия пошла вразрез с общей тенденцией. Уровень инфляции в крупнейшей экономике еврозоны снизился до 2,8%. Главной причиной такого "чуда" стало снижение налогов на топливо, которое будет действовать до конца года.
Обратите внимание! В целом в октябре инфляция ускорилась в 13 из 21 страны еврозоны, замедлилась в шести и осталась неизменной в двух.
Напомним, что ускорение инфляции усиливает ожидания того, что ЕЦБ вновь повысит процентную ставку уже в декабре. 29 октября регулятор оставил депозитную ставку на уровне 2,5%. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что руководство обсуждало возможность очередного повышения.
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