Ціни на товари в Україні: як удари Росії на них впливають

Лише за липень – вересень 2026 року росіяни знищили велику кількість складських приміщень. Через дефіцит вцілілих площ орендні ставки на якісні склади вже підскочили на 12-13%.

Що відомо про руйнування внаслідок атак Росії

За цей час зафіксували 153 атаки на складські об'єкти, про що йдеться у жовтневому інфляційному звіті Національного банку.

Внаслідок ударів було знищено 800 тисяч квадратних метрів складських площ.

Згідно з прогнозом, вже у четвертому кварталі втрати складських приміщень можуть знизитися:

коштом диверсифікації;

за допомогою подрібнення розміщень товарних запасів на складах.

Крім того, фокус російських атак в опалювальний сезон, імовірно, зміщуватиметься на енергетичну інфраструктуру, тоді як пошкоджені склади частково відновлюватимуться,

– йдеться у звіті.

Втрати ВВП унаслідок обстрілів торгівлі та складської інфраструктури оцінено на рівні 0,3 відсоткового пункту.

Важливо! За оцінками НБУ, наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції 0,7 відсоткового пункту.

Зокрема, знищення логістичних потужностей впливає на споживчі ціни:

децентралізація складської мережі, довші маршрути та дрібніші партії збільшують логістичні витрати;

знищення товарних запасів і тимчасові перебої з поставками обмежують пропозицію окремих товарів, звужують асортимент і зменшують можливості цінових акцій.

А частина витрат перекладається на кінцевого споживача.

За оцінками НБУ, у 2027 році обстріли додадуть до інфляції 0,2 відсоткового пункту.

Національний банк України прогнозує, що за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%. Ситуація почне покращуватися лише згодом.