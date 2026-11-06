Ціни на товари в Україні: як удари Росії на них впливають

Що відомо про руйнування внаслідок атак Росії

За цей час зафіксували 153 атаки на складські об'єкти, про що йдеться у жовтневому інфляційному звіті Національного банку.

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Внаслідок ударів було знищено 800 тисяч квадратних метрів складських площ.

Згідно з прогнозом, вже у четвертому кварталі втрати складських приміщень можуть знизитися:

коштом диверсифікації;

за допомогою подрібнення розміщень товарних запасів на складах.

Крім того, фокус російських атак в опалювальний сезон, імовірно, зміщуватиметься на енергетичну інфраструктуру, тоді як пошкоджені склади частково відновлюватимуться– йдеться у звіті.

Втрати ВВП унаслідок обстрілів торгівлі та складської інфраструктури оцінено на рівні 0,3 відсоткового пункту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! За оцінками НБУ, наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції 0,7 відсоткового пункту.

Зокрема, знищення логістичних потужностей впливає на споживчі ціни:

децентралізація складської мережі, довші маршрути та дрібніші партії збільшують логістичні витрати;

знищення товарних запасів і тимчасові перебої з поставками обмежують пропозицію окремих товарів, звужують асортимент і зменшують можливості цінових акцій.

А частина витрат перекладається на кінцевого споживача.

За оцінками НБУ, у 2027 році обстріли додадуть до інфляції 0,2 відсоткового пункту.

Національний банк України прогнозує, що за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%. Ситуація почне покращуватися лише згодом.