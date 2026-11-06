Цены на товары в Украине: как российские удары на них влияют

Что известно о разрушениях в результате атак России

За это время было зафиксировано 153 атаки на складские объекты, о чем говорится в октябрьском инфляционном отчете Национального банка.

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В результате ударов было уничтожено 800 тысяч квадратных метров складских площадей.

Согласно прогнозу, уже в четвертом квартале потери складских помещений могут снизиться:

за счет диверсификации;

благодаря распределению товарных запасов по нескольким складам.

Кроме того, фокус российских атак в отопительный сезон, вероятно, будет смещаться на энергетическую инфраструктуру, тогда как поврежденные склады будут частично восстанавливаться– говорится в отчете.

Потери ВВП в результате обстрелов торговой и складской инфраструктуры оцениваются на уровне 0,3 процентного пункта.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Важно! По оценкам НБУ, последствия обстрелов приведут к росту годовой инфляции на 0,7 процентного пункта.

В частности, уничтожение логистических мощностей влияет на потребительские цены:

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децентрализация складской сети, более длинные маршруты и более мелкие партии увеличивают логистические расходы;

уничтожение товарных запасов и временные перебои с поставками ограничивают предложение отдельных товаров, сужают ассортимент и уменьшают возможности проведения ценовых акций.

А часть затрат перекладывается на конечного потребителя.

По оценкам НБУ, в 2027 году обстрелы добавят к инфляции 0,2 процентного пункта.

Национальный банк Украины прогнозирует, что по итогам 2026 года инфляция ускорится т до 12,5%. Ситуация начнет улучшаться лишь со временем.