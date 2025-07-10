Трамп ініціював створення американського Інвестиційного фонду реконструкції України, – Бессент

Президент США ініціював створення Інвестиційного фонду реконструкції України. Мета полягає в мобілізації американських компаній, фахівців і ресурсів для відбудови нашої держави.

Про це під час Конференції з відновлення України заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Трамп це підкреслив, – в ОП назвали конкретні дії, які почали робити США для України

Що відомо про американський Інвестиційний фонд реконструкції України

Бессент долучився до Конференції у Римі по відеозв'язку. Він презентував американський Інвестиційний фонд реконструкції, мета якого – мобілізація компаній, ресурсів і фахівців США для відбудови України.

Міністр фінансів наголосив, що фонд створили за ініціативи Дональда Трампа.

Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього багато майбутнього,

– заявив Бессент.

Також очільник Мінфіну розповів, що це партнерство дозволить Вашингтону інвестувати разом із Києвом у відновлення України. Бессент зазначив, що воно залучить "американські таланти та стандарти" для покращення інвестклімату нашої держави й "не допустить вигоди для тих, хто фінансує російську військову машину".

"Фонд реконструкції – це передвісник тривалого миру. Вірю, що це економічне партнерство зробить обидві наші країни знову великими", – підкреслив американський міністр.