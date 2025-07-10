Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Трамп не просто висловлює незадоволення Путіним. Зараз пішли важливі рішення для України. Але все рухається повільно.

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Що США вже зробили для України

Як наголосив Подоляк, нещодавно Сполучені Штати таки відновили постачання зброї для України. Також там вже є готовність до переговорів щодо інших видів зброї. Трамп це підкреслив. Зокрема йде розмова про ЗРК Patriot.

Також у Штатах активно дебатують щодо законопроєкту Ліндсі Грема, який має посилити санкції проти Росії. Процес йде вперед.

Зверніть увагу! В рамках цього законопроєкту, зокрема, пропонують 500% мита для країн, які купують російську нафту. Трамп нібито згоден його підписати. Але він вимагає одну умову.

Утім, варто розуміти, що глобальний політичний процес йде не так швидко, як би того хотілося. Там готові занурюватися у довгі дискусії. Хоча потрібно ухвалювати швидке рішення.

В кризові моменти потрібні швидкі антикризові рішення. Сьогодні є криза міждержавних відносин та правил, які були започатковані після Другої світової війни. Затягування часу стимулює Росію,

– зазначив Подоляк.

Суб'єктність Росії зараз полягає лише у веденні війни. Вона не захоче добровільно від цього позбавлятися. Тому без суттєвого посилення тиску на Росію не вдасться завершити війну.

Додамо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп розчарований у відсутності гнучкості з боку Росії в контексті врегулювання війни в Україні. Він також згадав про законопроєкт щодо додаткових санкцій проти країни-агресорки.