Іран завдав удару по найбільшому у світі комплексу з виробництва СПГ у Катарі
Іран обстріляв найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі. Йдеться про промислове місто Рас-Лаффан.
Про це повідомила компанія QatarEnergy.
Що відомо про атаку на Рас-Лаффан?
Іран завдав ракетного удару по комплексу з виробництва СПГ у Рас-Лаффані, що у Катарі. Цей комплекс є найбільшим подібним підпиємством у світі.
Повідомляється, що виникли пожежі, завдано значних збитків. Персонал евакуювали, ніхто не постраждав.
Іранські ракети б'ють по Рас-Лаффану: дивіться відео
Раніше Іран попереджав, що буде завдавати ударів по енергетичних об'єктах Перської затоки, зокрема було названо НПЗ у Самрефі, Саудівська Аравія, та Рас-Лаффан. Це іранська відповідь на удари Ізраїля по газовому родовищу Південний Парс.
Іран вже атакував Рас-Лаффан, і ціни зреагували
2 березня іранський дрон атакував об'єкт у Рас-Лаффані. Компанія QatarEnergy тоді була змушена повідомити про зупинку виробництва зрідженого природного газу (СПГ).
Втім, залишки переробленого раніше газу Катар таки відправив на танкері у Бангладеш.
Атаки на подібні об'єкти суттєво впливають на ціни на міжнародному ринку. Катар і ОАЕ намагаються вплинути на США, аби ті поквапилися з Іраном, адже наслідки для ринку енергоносіїв можуть бути катастрофічні. 2 березня, ціни на газ у Європі стрімко зросли більш як на 50%. Це пов'язано безпосередньо з атаками на район Рас-Лаффан.