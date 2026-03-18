Іран завдав удару по найбільшому у світі комплексу з виробництва СПГ у Катарі

Іран обстріляв найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі. Йдеться про промислове місто Рас-Лаффан.

Про це повідомила компанія QatarEnergy.

Що відомо про атаку на Рас-Лаффан?

Іран завдав ракетного удару по комплексу з виробництва СПГ у Рас-Лаффані, що у Катарі. Цей комплекс є найбільшим подібним підпиємством у світі.

Повідомляється, що виникли пожежі, завдано значних збитків. Персонал евакуювали, ніхто не постраждав.

Раніше Іран попереджав, що буде завдавати ударів по енергетичних об'єктах Перської затоки, зокрема було названо НПЗ у Самрефі, Саудівська Аравія, та Рас-Лаффан. Це іранська відповідь на удари Ізраїля по газовому родовищу Південний Парс.

