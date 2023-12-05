Росія та Іран об'єднуються проти Заходу: як вони протидіятимуть санкціям

Росія укріплює зв'язки з Іраном. Вони уклали договір про взаємодопомогу у протистоянні санкціям колективного Заходу.

Чим загрожує російсько-іранська угода Україні

Про нову угоду між Росією та Іраном розповів глава МЗС Сергій Лавров. Зустріч сторін відбувалася у Москві.

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Як каже Лавров, в укладеному договорі прописані шляхи протидії європейським та американським санкціям. Також він наголосив, що ця угода має унеможливлювати негативні дії з боку США та їхніх союзників.

Потрібно розуміти, що одним з основних наративів російської політики є те, що західні санкції порушують світовий порядок. В реальності, як завжди, ситуація інша.

Міцні зв'язки Ірану та Росії підтверджує значна кількість факторів, зокрема використання російськими військовими іранської зброї. Йдеться про дрони-камікадзе, винищувачі Су-35 та ударні вертольоти М-28. Ці дві держави мають спільне підґрунтя у вигляді масштабних західних санкцій.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі планує відвідати Москву 7 грудня. Це не перший взаємний візит лідерів держав-терористів. До цього Лавров відвідував Тегеран у жовтні цього року. Путін був у Ірані у 2022 році.

Саме іранські дрони-камікадзе здійснюють масштабні обстріли та атаки на енергетичну структуру України.