Офіційний курс 5 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 5 грудня становить 36,53 гривні за долар. Долар за минулий день подорожчав на 7 копійок.
Читайте також Курси долара та євро суттєво подешевшали: як змінилася вартість
Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,71 гривні, що на 7 копійок більше, ніж вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 6 грудня:
- Долар – 36,66 гривні,
- Євро – 39,64 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 5 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 36,9 гривні, а продаж – 37,4 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 36,93 гривні, а продаж – 37,32 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,3 гривні, а продаж – 37,4 гривні.
Яка буде ситуація з депозитами до кінця року
У коментарі 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв розповів, що середня дохідність вкладів терміном 3 – 6 місяців не перевищить 14,5% річних, а від 9 місяців до 1 року складе 14% річних.
Наразі для громадян найкращим і найбільш зрозумілим способом, щоб не лише зберегти, а й примножити власні заощадження, є відкриття гривневих депозитів. А з огляду на співвідношення дохідності, чистого прибутку та терміну вкладу очікується, що найбільш популярними будуть вклади з розміщенням на 3 – 6 місяці. Станом на початок грудня їхня частка становить вже понад 50% від усіх нових вкладів, відкритих за жовтень-листопад.
Стосовно гривневих депозитів, то зараз на ринку досить сприятливі умови для зростання кількості гривневих вкладів. Протягом останніх 5 місяців фіксується поступове зростання економіки.
Тенденції за усіма гривневими вкладами такі:
- вклади на суму 50 – 100 тисяч гривень – 50% від усіх вкладів;
- 100 – 200 тисяч гривень – 20%;
- до 50 тисяч гривень – 15%;
- 200 – 500 тисяч гривень – 10 – 12%;
- понад 500 тисяч гривень – 7 – 10%.