Офіційний курс 5 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 5 грудня становить 36,53 гривні за долар. Долар за минулий день подорожчав на 7 копійок.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,71 гривні, що на 7 копійок більше, ніж вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 6 грудня:

Долар – 36,66 гривні,

Євро – 39,64 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 5 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 36,9 гривні , а продаж – 37,4 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 36,93 гривні , а продаж – 37,32 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,3 гривні, а продаж – 37,4 гривні.

Яка буде ситуація з депозитами до кінця року

У коментарі 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв розповів, що середня дохідність вкладів терміном 3 – 6 місяців не перевищить 14,5% річних, а від 9 місяців до 1 року складе 14% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ. Наразі для громадян найкращим і найбільш зрозумілим способом, щоб не лише зберегти, а й примножити власні заощадження, є відкриття гривневих депозитів. А з огляду на співвідношення дохідності, чистого прибутку та терміну вкладу очікується, що найбільш популярними будуть вклади з розміщенням на 3 – 6 місяці. Станом на початок грудня їхня частка становить вже понад 50% від усіх нових вкладів, відкритих за жовтень-листопад.

Стосовно гривневих депозитів, то зараз на ринку досить сприятливі умови для зростання кількості гривневих вкладів. Протягом останніх 5 місяців фіксується поступове зростання економіки.

Тенденції за усіма гривневими вкладами такі:

вклади на суму 50 – 100 тисяч гривень – 50% від усіх вкладів;

100 – 200 тисяч гривень – 20%;

до 50 тисяч гривень – 15%;

200 – 500 тисяч гривень – 10 – 12%;

понад 500 тисяч гривень – 7 – 10%.

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