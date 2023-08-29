Знову недієві санкції: як Росія закуповує зброю для вбивства українців

Попри те, що міжнародні санкції активно руйнують російську економіку, Росія знаходить шляхи обходу заборон. Зокрема, використовує лояльні до себе країни, як прикриття для своїх махінацій.

Які країни продають зброю Росії

Росія закуповує дрони з Ірану. Попри те, що прямо про цю співпрацю говорять лише російські пропагандисти, іранські дрони регулярно обстрілюють Україну.

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Бойові дрони з Ірану доставляються у Росію через невеликі судноплавні та логістичні компанії. Переважно, ці перевізники малопомітні і невідомі.

За останній рік, кораблі під російським прапором здійснили сумарно 73 рейси. Аби доставити дрони, з портів Ірану, судно має пройти Каспійське море. Назви кораблів, що здійснювали ці перевезення:

"Омський-103".

"Бегей".

"Балтійський-111".

"Муса Джаліль".

"Скіф V".

Зверніть увагу! Ні один з вказаних кораблів досі не внесений у санкційні списки. Тобто ці судна можуть вільно перевозити зброю та надавати Росії можливість обстрілювати Україну.

Важливо зауважити, що Росія також співпрацює з невеликими компаніями грецького, індійського та турецького походження для перевезення власних нафтопродуктів.

Звідки Росія бере гроші

Країни Заходу досі підтримують торговельні відносини з Росією. Аналізуючи санкційні списки, можна виявити, що найменше обмеження торкнулися ядерного сектору. "Росатом" та його дочірні компанії продовжують співпрацювати з багатьма державами.

Якщо Фінляндія, після початку повномасштабного вторгнення, вирішила відмовлятися від російської сировини, то Франція та Угорщина мають нестійку позицію щодо цього питання.

Бразилія та Туреччина активно закуповують нафтопродукти у Росії. А США купують у Кремля уран для своїх підприємств.