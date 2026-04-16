Історичний рекорд: Іспанія отримала подвоєну партію російського газу на тлі війни в Ірані

За один місяць війни на Близькому Сході постачання російського газу до Іспанії суттєво збільшилося. Йдеться про рекордні показники та вдвічі більшу партію від лютого 2026 року.

Як збільшився імпорт російського газу до Іспанії?

Про те, чи буде ЄС імпортувати російський газ до своїх країн, йдеться в матеріалі El Pais.

Дивіться також Зростання цін – лише "верхівка айсберга": у Катарі попередили про інші наслідки війни

Відомо, що за перший місяць війни на Близькому Сході Росія відправила до Іспанії найбільшу в історію партію газу. Йдеться про рекордний показник у 10 тисяч гігават-годин російського СПГ.

Зверніть увагу! Такі обсяги перевищують постачання 2023 року, коли була цінова криза на ресурс і ціни на газ різко злетіли.

Порівняно з лютим 2026 року березневий показник збільшився більш ніж удвічі. Зокрема відомо, що попри санкцій на російську нафту, країни Євросоюзу допускають імпорт СПГ з Росії до 2027 року.

Зокрема відомо, що Іспанія не лише закуповує ресурс на власний ринок. Завдяки тому що країна має 6 регазифікаційних заводів у Барселоні, Картахені, Уельві, Більбао, Сагунто та Мугардосі, є можливість зберігати газ. Згодом ресурс можуть перепродавати для інших країн.

Зауважте! У березні 2026 року попит на власне споживння газу збільшилося на 2%. Використання газу для виробництва електроенергії збільшили на 46,8%. Такі показники напряму пов'язані з тим, щоб запобігти відключенням електроенергії.

Зокрема відомо, що зараз країна має довгострокові контракти з Росією, тому обсяг постачань залишається стабільним. Однак Іспанія шукає альтернативу. Наприклад, веде перемовини з Алжиром та місцевим газопроводом Medgaz, щоб зібльшити потужності постачання саме через цей канал.

Що ще потрібно знати про імпорт російського газу?

Раніше у FT писали, що у першому кварталі 2026 року країни ЄС збільшили імпорт російського СПГ через загострення на Близькому Сході.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року, постачання від проєкту Ямал LNG зросли на 17%. Іншими словами, це 5 мільйонів тонн ресурсу. Водночас відомо, що витрати Євросоюзу на таку кількість газу склали близько 2,88 мільярда євро.

Причиною таких показників є обмеження поставок катарського СПГ після закриття Ормузької протоки.

Як зазначає видання, попри світову кризу на ринку енергоносіїв, поки що Брюссель не планує переглядати рішення щодо повного обмеження російських поставок нафтопродуктів.

Важливо! 17 грудня 2025 року Європарламент ухвалив рішення про поступову відмову країн ЄС від російського газу. Результатом рішення має стати повна заборона на імпорт російської нафти не пізніше кінця 2027 року.

Для порівняння, імпорт російських ресурсів до ЄС від першого кварталу 2022 року до першого кварталу 2025 року скоротився на 86%, як пише Reuters. Тобто після початку російсько-української війни 24 лютого 2022 року ЄС майже на 90% відмовився від російських:

нафти;

нікелю;

газу;

добрив;

заліза;

сталі.

Що з імпортом російських нафтопродуктів під час війни в Ірані?