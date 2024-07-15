Кабмін змінив механізм підвищення зарплат держслужбовцям у прифронтових районах

В Україні запровадили нові правила підвищення зарплат держслужбовцям, які працюють на прифронтових територіях. Тепер районні військові адміністрації мають право підвищувати зарплати держслужбовцям без погодження з обласними військовими адміністраціями.

Кого торкнуться нововведення

Зміни були внесені Кабінетом Міністрів до постанов, що регулюють механізм підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів та на територіях активних бойових дій.

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Механізм підвищення зарплат для працівників, що працюють в умовах інтенсивних обстрілів та на територіях активних бойових дій, було вдосконалено. Нововведення стосуються як державних службовців, так і працівників державних установ.

Що змінилося

Раніше перелік працівників, яким підвищували зарплату, мав бути погоджений з обласними військовими адміністраціями. Тепер цей процес стане більш оперативним, оскільки перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

Ці зміни були розглянуті на засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Нещодавно відбулося оновлення структури зарплат передбачає класифікацію посад, враховуючи складність роботи, рівень компетентності, знань та відповідальності. Згідно з новою системою, керівники не зможуть самостійно призначати собі великі премії та надбавки. Основна частина зарплати, тобто 70%, буде базуватися на окладі, а премії складатимуть лише 30%.