Кого коснутся нововведения

Изменения были внесены Кабинетом Министров в постановления, регулирующие механизм повышения зарплат работникам, работающих в условиях интенсивных обстрелов и на территориях активных боевых действий.

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Механизм повышения зарплат для работников, работающих в условиях интенсивных обстрелов и на территориях активных боевых действий, был усовершенствован. Нововведения касаются как государственных служащих, так и работников государственных учреждений.

Что изменилось

Ранее перечень работников, которым повышали зарплату, должен был быть согласован с областными военными администрациями. Теперь этот процесс станет более оперативным, поскольку перечень будут согласовывать районные военные администрации.

Эти изменения были рассмотрены на заседании Координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий под председательством Вице-премьера Ирины Верещук.

К слову! Недавно произошло обновление структуры зарплат предусматривает классификацию должностей, учитывая сложность работы, уровень компетентности, знаний и ответственности. Согласно новой системе, руководители не смогут самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки. Основная часть зарплаты, то есть 70%, будет базироваться на окладе, а премии будут составлять лишь 30%.