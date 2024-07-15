Кого торкнуться нововведення
Зміни були внесені Кабінетом Міністрів до постанов, що регулюють механізм підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів та на територіях активних бойових дій.
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Механізм підвищення зарплат для працівників, що працюють в умовах інтенсивних обстрілів та на територіях активних бойових дій, було вдосконалено. Нововведення стосуються як державних службовців, так і працівників державних установ.
Що змінилося
Раніше перелік працівників, яким підвищували зарплату, мав бути погоджений з обласними військовими адміністраціями. Тепер цей процес стане більш оперативним, оскільки перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.
Ці зміни були розглянуті на засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.