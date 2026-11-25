Українські підприємства отримали більше часу, щоб облаштувати укриття або організувати безпечні умови роботи під час повітряної тривоги. Уряд продовжив перехідний період для виконання відповідних вимог до червня 2027 року, а надалі правила залежатимуть від кількості людей, які одночасно перебувають на об'єкті.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

До якого часу бізнес може працювати без укриття?

Кабінет Міністрів продовжив перехідний період до 4 червня 2027 року включно. До цього часу підприємства, які ще не облаштували укриття, зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної загрози за погодженням із працівниками та за умови виконання організаційних заходів безпеки.

У Міністерстві економіки пояснили, що рішення напрацювали спільно з представниками бізнесу, також врахували рекомендації Верховної Ради.

Уряд прагне, щоб підприємства могли продовжувати діяльність і зберігати робочі місця, водночас безпека працівників та відвідувачів залишається пріоритетом. Підприємців закликають облаштовувати укриття там, де це можливо та доцільно.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов подякував уряду за підтримку підприємців і зазначив, що пом'якшення вимог дасть бізнесу більше гнучкості в плануванні роботи та допоможе усунути зайві бар'єри.

За його словами, минулого тижня представники бізнесу порушили це питання на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України.

Буданов наголосив, що вимоги до підприємців мають бути зрозумілими та такими, які можна виконати на практиці. Водночас він підкреслив, що безпека людей залишається пріоритетом, а діалог між державою та бізнесом має давати конкретні результати.

Які вимоги до бізнесу діятимуть із 5 червня 2027 року

Після завершення перехідного періоду вимоги до підприємств залежатимуть від максимальної кількості працівників та відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті.

До 20 осіб включно – обов'язкове укриття не вимагатиметься. Водночас підприємство має забезпечити оповіщення, інформування про доступні укриття, погодження умов роботи з працівниками та організаційні заходи безпеки.

– обов'язкове укриття не вимагатиметься. Водночас підприємство має забезпечити оповіщення, інформування про доступні укриття, погодження умов роботи з працівниками та організаційні заходи безпеки. Від 21 до 99 осіб – необхідно забезпечити доступ до укриття, безпечного простору або, за визначених умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення.

– необхідно забезпечити доступ до укриття, безпечного простору або, за визначених умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення. 100 і більше осіб – обов'язковий доступ до готового укриття достатньої місткості.

Також передбачені окремі винятки для підприємств, які об'єктивно не можуть облаштувати укриття, та постачальників товарів і послуг першої необхідності. Вони зможуть працювати за умови дотримання встановлених заходів безпеки.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада звернулася до Кабміну з вимогою переглянути правила роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози. Народні депутати запропонували дозволити бізнесу працювати без облаштованого укриття за умови добровільної письмової згоди працівників, залишивши за ними право припинити роботу та перейти в безпечне місце.