Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Adv

До какого срока бизнес может работать без укрытия?

Кабинет Министров продлил переходный период до 4 июня 2027 года включительно. До этого времени предприятия, которые еще не оборудовали укрытия, смогут продолжать работу во время желтого уровня воздушной угрозы по согласованию с работниками и при условии выполнения организационных мер безопасности.

В Министерстве экономики пояснили, что решение было выработано совместно с представителями бизнеса, а также с учетом рекомендаций Верховной Рады.

Правительство стремится к тому, чтобы предприятия могли продолжать деятельность и сохранять рабочие места, при этом безопасность работников и посетителей остается приоритетом. Предпринимателей призывают обустраивать укрытия там, где это возможно и целесообразно.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил правительство за поддержку предпринимателей и отметил, что смягчение требований даст бизнесу больше гибкости в планировании работы и поможет устранить лишние барьеры.

Реклама

По его словам, на прошлой неделе представители бизнеса подняли этот вопрос на заседании Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины.

Буданов подчеркнул, что требования к предпринимателям должны быть понятными и выполнимыми на практике. В то же время он отметил, что безопасность людей остается приоритетом, а диалог между государством и бизнесом должен приносить конкретные результаты.

Какие требования к бизнесу будут действовать с 5 июня 2027 года

По окончании переходного периода требования к предприятиям будут зависеть от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте.

До 20 человек включительно – обязательное укрытие не потребуется. В то же время предприятие должно обеспечить оповещение, информирование о доступных укрытиях, согласование условий работы с работниками и организационные меры безопасности.

– обязательное укрытие не потребуется. В то же время предприятие должно обеспечить оповещение, информирование о доступных укрытиях, согласование условий работы с работниками и организационные меры безопасности. От 21 до 99 человек – необходимо обеспечить доступ к укрытию, безопасному пространству или, при определенных условиях, к наиболее защищенному внутреннему помещению.

– необходимо обеспечить доступ к укрытию, безопасному пространству или, при определенных условиях, к наиболее защищенному внутреннему помещению. 100 и более человек – обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.

Реклама

Также предусмотрены отдельные исключения для предприятий, которые объективно не могут оборудовать укрытие, и поставщиков товаров и услуг первой необходимости. Они смогут работать при условии соблюдения установленных мер безопасности.

Напомним, накануне Верховная Рада обратилась к Кабмину с требованием пересмотреть правила работы предприятий во время желтого уровня воздушной угрозы. Народные депутаты предложили разрешить предприятиям работать без оборудованного укрытия при условии добровольного письменного согласия работников, оставив за ними право приостановить работу и перейти в безопасное место.