Чому старі обмеження загрожували масовим закриттям

Якщо в закладі не облаштують укриття – робота опиняється під загрозою. Виконання таких вимог уряду для більшості невеликих кав'ярень, сервісів та магазинів стає нереальним. Адже побудувати власне сховище технічно важко або надто дорого. Це збентежило народних депутатів, які звернулися до Кабінету Міністрів. 301 парламентар ухвалив Постанову про звернення до Кабінету Міністрів щодо термінового перегляду урядової постанови №1092 від 4 вересня 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал.

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Цей документ відіграє важливу роль для скасування жорсткого часового дедлайну. Бізнес повинен мати змогу працювати без облаштованого укриття, якщо робітники надали добровільну письмову згоду.

Проєктом Постанови Верховної Ради України пропонується рекомендувати Уряду протягом трьох календарних днів переглянути ці умови та дозволити продовження роботи під час жовтого рівня загрози без обов’язкової вимоги щодо облаштування укриття за наявності добровільної індивідуальної письмової згоди працівників,

– повідомили в Апараті Верховної Ради.

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Перегляд правил важливо здійснити саме зараз, адже без цього уже наступного тижня – з 4 грудня – тисячам закладів довелося б зупиняти роботу. Нардепи кажуть, що це може призвести до втрати зарплат найманими працівниками та падіння податкових надходжень.

Передбачено, що кожна людина самостійно вирішує, чи залишатися на робочому місці під час дронової небезпеки, тобто за "жовтого" рівня тривоги. Право припинити виконання обов'язків та піти в безпечне місце – залишається.

Підприємства й надалі повинні будуть інформувати працівників і відвідувачів про повітряну тривогу та забезпечувати передбачені законодавством заходи безпеки– уточнили в парламенті.

Що це змінює для щоденного життя та доходів

Такий підхід дозволить зберегти робочі місця та зарплати працівників у сфері торгівлі й обслуговування. Громадяни й надалі матимуть доступ до базових товарів, поштових і побутових послуг навіть у періоди тривалих тривог.

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Крім того, бюджет отримає передбачені податки, які наразі критично необхідні для забезпечення безпеки країни. Тепер остаточне рішення та відповідні зміни до регуляторних актів має ухвалити уряд.

Нагадаємо, у вересні уряд ухвалив правила, згідно з якими підприємства без облаштованих укриттів мають право працювати під час "жовтого" рівня загрози лише до 4 грудня 2026 року.

Адвокатка Марина Суткович у коментарі 24 Каналу сказала, що бізнес може опинитися в заручниках у балансоутримувача, який не хотітиме чи не матиме змоги облаштувати безпечні простори. Тоді відповідальність перекладатиметься на орендарів, які в більшості випадків теж не можуть дозволити собі створення нових укриттів.