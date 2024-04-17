Канада надасть Україні пакет допомоги на понад 300 мільйонів доларів

Цього року Канада надасть Україні новий пільговий кредит у розмірі 400 мільйонів канадських доларів, що дорівнює приблизно 307 мільйонам доларів США. Крім того, країна планує виділяти кошти на відбудову України.

Яку допомогу виділить Канада

Згідно з бюджетом 2024 року, Канада планує надати Україні загалом 2,4 мільярда доларів кредитів протягом року.

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З цієї суми, 2 мільярди доларів уже були перераховані 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду для забезпечення здатності уряду України продовжувати надавати необхідні послуги своїм громадянам.

Крім того, у наступні п’ять років Канада переказуватиме Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 мільйони євро на проєкти відбудови України.

Канада активно підтримує Україну не лише у її боротьбі проти російського вторгнення, а й у відновленні економіки та інфраструктури після руйнувань, завданих війною. Разом із нашими союзниками ми докладаємо зусиль для підтримки реконструкції України та забезпечення світлого майбутнього після конфлікту,

– йдеться в бюджетному документі.

Військова допомога

Канадський уряд оголосив про плани підвищення військових витрат до 1,76% ВВП країни до 2030 року, передбачаючи виділення 8,1 мільярда канадських доларів, тобто близько 5,86 мільярда доларів США на наступні п'ять років.

! Одним з ключових напрямків бюджету є асигнування 1,6 мільярда канадських доларів (1,15 мільярда доларів США) на військову підтримку України протягом п'яти років.

Також уряд Канади виділив 350 мільйонів канадських доларів (250 мільйонів доларів США) на подолання глобальних гуманітарних криз на два роки й 159 мільйонів канадських доларів (115 мільйонів доларів США) на п'ять років для підтримки трансформації управління міжнародними справами.