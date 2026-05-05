“Це критично важливо”: Україна отримала ще понад 12 мільйонів на енергетику

Канада надала Україні додаткову підтримку для підготовки до наступного опалювального сезону. Уряд країни виділив ще 12,4 мільйона євро до Фонду підтримки української енергетики.

Куди спрямують кошти від Канади?

Загальний внесок Канади до енергетичного фонду разом з цією новою допомогою становить 57 мільйонів євро, розповіли у Міненерго.

За даними відомства, кошти союзника вже спрямовують на найважливіші потреби енергетичного сектору. Йдеться про проведення необхідних ремонтів, відновлення інфраструктури після масованих обстрлів енергетики російською армією та підготовку до наступної зими.

Вдячний Канаді за послідовну підтримку України. Ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних атак росії та зміцнення енергетичної безпеки країни напередодні опалювального сезону,

– наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України створили, щоб оперативно реагувати на наслідки атак Росії на енергетичну систему та відновлювати її у співпраці із міжнародними партнерами.

Як додали в Міненерго, від листопада 2025 року союзники надали приблизно 30% від загального обсягу цього Фонду.

Сьогодні Україна очікує нове енергетичне обладнання на суму до 260 мільйонів євро. За інформацією міністерства, воно вже знаходиться в дорозі і має прибути до холодів.

Зауважте! Нещодавно генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав "готуватися до найгірших сценаріїв" в енергетиці вже влітку 2026 року. Однак експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу зазначив, що навіть за аномальної спеки масштабні відключення світла малоймовірні цього літа. Він прогнозує максимум 7 – 8 годин на добу в піковий час.

Скільки потрібно на підготовку до зими?

Наприкінці квітня під час засідання "Енергетичного Рамштайну" Денис Шмигаль розповів, скільки потрібно коштів Україні для підготовки до наступної зими. За його словами, на ці потреби необхідно залучити щонайменше 5,4 мільярда євро, пише "РБК-Україна".

Безпосередньо на потреби енергетики треба 5,4 мільярда євро, і ці гроші не покриті,

– зауважив міністр.

Водночас він додав, що у попередньому розподілі кредиту від Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро не передбачалося коштів на відновлення енергосистеми. Але Міненерго працює в цьому напрямку з Мінфіном.

Окрім того, за словами Шмигаля, Фонд підтримки енергетики має відіграти важливу роль у підготовці до опалювального сезону. До нього вже надійшло заявок на близько 900 мільйонів євро.

Важливо! Разом з тим Україна співпрацює з партнерами для отримання обладнання з електростанцій у Європі, які вже виведені з експлуатації. Наприклад, українські фахівці вже провели обстеження восьми станцій у Словаччині, Австрії, Литві, Латвії, Хорватії. Частину обладнання з них передадуть для ремонтів пошкоджених українських енергооб'єктів.

Які країни ще допомагають енергетиці України?

У лютому стало відомо, що Німеччина виділить Україні додатковий пакет допомоги на енергетичні потреби обсягом близько 4,8 мільйона євро. У межах цього фінансування також передбачене постачання обладнання для когенерації електроенергії для найбільш вразливих регіонів.

Також Нідерланди цього року збільшили свій внесок до Фонду підтримки енергетики України на 35 мільйона євро, довівши загальну суму до 100 мільйонів євро. Ці кошти використовують, зокрема, для встановлення сонячних електростанцій на дахах будівель, щоб підтримати критичну інфраструктуру, насамперед лікарні, під час відключень після атак.

Водночас раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про створення Стратегічного резерву в межах Фонду енергетичної підтримки України. За його словами, доступний бюджет цього резерву вже становить близько 197 мільйона євро.