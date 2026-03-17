Яку енергетичну підтримку отримала Україна?

Доступний його бюджет вже на сьогодні становить 197 мільйонів євро, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів. Ми також погодили з партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Працюємо, щоб забезпечити наші потреби повною мірою. Зокрема, розраховуємо на 5,4 мільярда євро.

У Брюсселі Україна провела низку зустрічей із представниками Єврокомісії:

Каєю Каллас;

Мартою Кос;

Деном Йоргенсеном.

Також були переговори з колегами з інших країн. Говорили про відновлення й захист енергооб'єктів, обладнання для ремонтів і санкції проти російських енергоресурсів,

– додав Шмигаль.

Міністр України подякував за підтримку Європейській комісії, країнам-учасникам "енергетичного Рамштайну", Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також всім донорам Фонду підтримки енергетики України, внески до якого вже перевищили 1,87 мільярда євро.

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено ще у квітні 2022 року – за спільної ініціативи тодішнього міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Про це йдеться на сайті Міненерго.

Зауважте! Першою країною, яка підтримала ініціативу, стала Данія. Її внесок становив 500 тисяч євро.

