Найбільший пакет санкцій проти Росії від Канади: у списку наближені до Путіна особи

Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться зокрема 77 фізичних осіб і 39 юридичних осіб.

Канада ввела санкції проти Росії

Крім того, Оттава вводить санкції щодо майже 1000 нових товарних позицій, а також 201 судна тіньового флоту Росії, пише 24 Канал з посиланням на уряд країни.

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Це одне з найважливіших оголошень Канади щодо санкцій з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року і є її найбільшим пакетом санкцій, пов’язаних із судноплавством і торгівлею,

– йдеться на сайті.

Обмеження торкнуться чималої кількості наближених до Путіна:

його ексдружина Людмила Очеретна та її чоловік Артур Очеретний;

двоюрідні родичі диктатора Михайло Путін та Михайло Шеломов.

Також під санкції Канади потрапили:

ексглава Роснано Анатолій Чубайс;

Тетяна Юмашева, донька першого президента РФ Бориса Єльцина, та її чоловік Валентин Юмашев;

диригент і глава Маріїнського театру Валерій Гергієв;

мільярдер Володимир Євтушенков;

голова правління Газпром нефти Олександр Дюков;

засновниця InfoWatch Наталія Касперська;

екскерівник Північного потоку-2 Маттіас Варніг;

колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Крім того, нові обмеження охоплюють експорт охоплюють товарів, що пов’язані з виробництвом хімічної та біологічної зброї, а також промислові товари та передові чутливі технології подвійного призначення. Нові обмеження на імпорт стосуються вугілля, металів і різноманітних інших товарів, за рахунок експорту яких Росія отримує прибутки.

Санкції, пов’язані з суднами, було посилено – тепер заборонено надання будь-яких послуг щодо вже внесених до списку суден. Канада додає ще 201 судно до списку, і загалом тепер під санкціями перебуває понад 300 суден, пов’язаних із Росією, які беруть участь у транспортуванні нафти, зрідженого природного газу, озброєння та інших товарів на користь Москви,

– пояснили в уряді країни.

Крім експортних та судноплавних санкцій, Канада запроваджує обмеження проти 3 фінансових установ, які безпосередньо підтримують Кремль у переказі коштів для оплати зброї та іншого військового обладнання, а також посилює санкції проти "Сургутнефтегазу" – великої російської нафтогазової компанії. Також Оттава запроваджує санкції щодо ще 15 осіб та організацій, які допомагають "тіньовому флоту" Росії вести свою діяльність.

Канада також вводить санкції проти 3 осіб та 14 організацій, пов’язаних із розвитком квантових технологій у Росії. Це чутлива сфера, що має потенційне військове застосування і може бути використана Кремлем для посилення своєї армії.

Важливо! Ці заходи обмежать можливості Росії у цій технологічній галузі у рамках її військово-промислового комплексу та в майбутній агресії.