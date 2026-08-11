Канада "вдарила" новими санкціями: обмеження запровадили проти важливої оборонної компанії
Канада запроваджує нові санкції проти компанії з ОАЕ. А саме – проти оборонного підприємства, яке постачало продукцію російському військово-промисловому комплексу.
Які обмеження запровадила Канада
Обмеження запроваджені проти Streit Group, про що повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.
Сьогодні я оголосила про запровадження санкцій проти Streit Group — виробника оборонної продукції, який постачав продукцію військово-промисловому комплексу Росії. Ці заходи перешкоджатимуть надходженню технологій та обладнання, що забезпечують військову машину Кремля у його війні проти України. Націлюючись на тих, хто сприяє російській військовій машині, ми рішуче підтримуємо Україну.
Наголошується, що Канада й надалі притягатиме до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які отримують прибуток від незаконного повномасштабного вторгнення.
На сайті Міністерства закордонних справ підкреслюється, що запроваджені санкції зменшать військові спроможності Росії у війні проти України, перешкоджаючи та ускладнюючи можливості Streit Group постачати Росії військові технології та обладнання.
Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України, її територіальній цілісності та українському народу, який продовжує захищати свою країну та свої права перед обличчям жорстокої російської агресії,
– йдеться на сайті.
Запроваджуючи санкції проти Streit Group, Канада приєднується до аналогічних заходів, вжитих Україною у 2023 році, а також Європейським Союзом та Швейцарією у 2025 році
Зокрема, ще від 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3 500 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету й територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.
Нагадаємо, що Канада постійно підтримує Україну. Наприклад, у липні країна анонсувала виділення допомоги у сумі 900 мільйонів доларів.
Крім того, Канада та ЄС ввели санкції проти Росії. Вони стосувалися російських чиновників та організацій, які причетні до депортації українських дітей.